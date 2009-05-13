Пьяная крымчанка свалилась с горы

Пьяная жительница Алушты травмирована в результате падения во время спуска с горы Демерджи.

Как сообщает крымское управление МЧС, женщина сломала руку и не могла самостоятельно передвигаться.

Начальник Контрольно-спасательной службы Алушты с двумя сотрудниками и фельдшером выехали к потерпевшей на автомобиле. Женщине оказали медпомощь.

Из-за сложных погодных условий было невозможно провести транспортировку потерпевшей к машине. На помощь вызвали 5 спасателей.

Крымчанку, 1959 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу. У нее - закрытый перелом предплечья и ссадины лица.