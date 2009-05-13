Пьяная крымчанка свалилась с горы
10:00, 13 мая 2009Крым
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Женщину доставили в больницу
Пьяная жительница Алушты травмирована в результате падения во время спуска с горы Демерджи.
Как сообщает крымское управление МЧС, женщина сломала руку и не могла самостоятельно передвигаться.
Начальник Контрольно-спасательной службы Алушты с двумя сотрудниками и фельдшером выехали к потерпевшей на автомобиле. Женщине оказали медпомощь.
Из-за сложных погодных условий было невозможно провести транспортировку потерпевшей к машине. На помощь вызвали 5 спасателей.
Крымчанку, 1959 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу. У нее - закрытый перелом предплечья и ссадины лица.
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