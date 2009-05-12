В России увидели непростую ситуацию вокруг ЧФ РФ в Крыму

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Виктор ЗАВАРЗИН констатирует непростую ситуацию вокруг пребывания Черноморского флота России в Севастополе (Украина).

«В основном эти разногласия вытекают из различного подхода сторон к толкованию базовых соглашений», - уточнил В.ЗАВАРЗИН, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Глава комитета Госдумы по обороне напомнил, что вопросы функционирования и пребывания ЧФ РФ на территории Украины будут обсуждаться в начале июня в Киеве на заседании подкомиссии по флоту Украинско-российской межгосударственной комиссии.

При этом В.ЗАВАРЗИН подчеркнул, что «Черноморский флот есть и будет российским форпостом, который защищает морские ворота юга России».

Также он отметил, что Россия уделяет большое внимание повышению боевой мощи ЧФ, оперативно-стратегического объединения ВМФ страны на Черном море.

«Россия заинтересована в благоприятных военно-политических условиях функционирования Черноморского флота», - сказал В.ЗАВАРЗИН.