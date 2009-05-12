Достала коррупция? Звоните!
16:47, 12 мая 2009Крым
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Телефон общественной приемной
В Симферополе работает общественная приемная, где любой горожанин может получить консультационную помощь по вопросам противодействия коррупции и бюрократии.
Как сообщает пресс-служба милиции Крыма, приемная находится по адресу: Симферополь, ул.Одесская, 10, кабинет №50.
Ее время работы: вторник-четверг с 10.00 до 17.00 часов.
Телефон в Симферополе: (8-0652) 705229 и 80949005229.
Телефон доверия: 8-800-500-3-100.
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