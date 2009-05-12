Достала коррупция? Звоните!

В Симферополе работает общественная приемная, где любой горожанин может получить консультационную помощь по вопросам противодействия коррупции и бюрократии.

Как сообщает пресс-служба милиции Крыма, приемная находится по адресу: Симферополь, ул.Одесская, 10, кабинет №50.

Ее время работы: вторник-четверг с 10.00 до 17.00 часов.

Телефон в Симферополе: (8-0652) 705229 и 80949005229.

Телефон доверия: 8-800-500-3-100.