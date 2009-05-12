СБУ наконец-то заметила в Украине ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Служба безопасности Украины предотвратила создание в Украине ячейки запрещенной в 29-ти государствах террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, это первая попытка иностранцев создать в Украине ячейку этой организации. В частности, в результате оперативных действий были получены документальные материалы о том, что группировка «Хизб ут-Тахрир» на глубокой конспиративной основе пыталась создать террористическую структуру с четкой иерархией и распределением функций среди ее членов.

По словам М.ОСТАПЕНКО, в эту группировку входили девять человек, которые в разные времена прошли специальную диверсионную подготовку в лагерях государств Ближнего Востока. Для будущей противоправной деятельности организатору ячейки удалось привлечь граждан Украины, принявших ислам. Деятельность этого подразделения должна была быть направлена на создание первичных террористических организаций, пропаганду и распространение идеологии «Хизб ут-Тахрир», вербовку и подготовку потенциальных террористов. При этом все члены организации четко осознавали, что за свою деятельность могут понести уголовную ответственность.

На данное время всем изъятым в ходе операции печатным материалам дается правовая оценка, по результатами которой будут приняты исчерпывающие меры правового реагирования.

Кроме того, СБУ направила в Совет безопасности ООН информацию относительно указанных иностранцев и их преступных планов создать в Украине ячейку для внесения правонарушителей в перечень лиц, причастных к террористическим действиям.

В настоящее время руководителю группировки вынесено официальное предостережение от СБУ, другим участникам из числа иностранцев запрещен въезд в Украину.

Справка УНИАН. Полное название – «Хизб ут-Тахрир Аль-ислами» (араб. - Исламская партия освобождения). Партия является международной, панисламистской, суннитской организацией.

Партия создана в 1953 г. в Иерусалиме, действует в 40 странах мира, в каждой из которых имеет от 5 до 10 тысяч членов.

«Хизб ут-Тахрир» провозглашает себя «политической партией, идеологией которой является ислам». Цель партии - способствовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни («все стороны жизни должны основываться на нормах шариата») и распространению исламской веры в мире. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания единого теократического государства - халифата.