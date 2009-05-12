Украина – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ/СПИДа

Украина по-прежнему занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ/СПИДа. По прогнозам, уже к 2010 году в украинском государстве около 600 тысяч человек будут ВИЧ-инфицированными.

«Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Украине катастрофична», – заявила сегодня на пресс-конференции в Симферополе директор Крымского отделения «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» Наталья ЕГОРОВА, передает корреспондент УНИАН.

По данным официальной статистики, в 2008 году в Украине ежедневно устанавливалось 52 случая ВИЧ-инфекции. Правда, говорят эксперты, официальная статистика не отражает реального положения дел – количество ВИЧ-инфицированных приблизительно в 4 раза больше.

Среди лидирующих по темпам распространения ВИЧ/СПИДа регионов страны – Одесса, Николаев, Днепропетровск, Херсон, Севастополь, Донецк. Крымская автономия находится на 7-ом месте, сообщила Елизавета ЛАРИЧЕВА – заведующая отделением профилактической, организационно-методической работы и эпидмониторинга Крымского республиканского учреждения «Центр профилактики и борьбы со СПИДом».

17 мая в Украине, во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, пройдет акция «Останови счетчик!». В частности, в центре Симферополя будет работать «живой счетчик», показывающий цифру 544505. Именно стольким украинцам, по прогнозам, будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекция к 17 мая. Каждые 7 минут эта цифра будет увеличиваться на 1 единицу – каждые 7 минут в Украине один человек инфицируется ВИЧ. «Живой счетчик» будет показывать динамику увеличения количества случаев ВИЧ-инфекции в Украине», – сказала Н.ЕГОРОВА.

«Чтобы счетчик остановился уже сегодня, нам необходимо всем вместе совершать какие-то действия, направленные на снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции и на снижение смертности от нее», – подчеркнула директор Крымского отделения «Всеукраинской сети ЛЖВ».

***День памяти умерших от СПИДа отмечается во всем мире ежегодно в третье воскресенье мая.