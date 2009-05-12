Коммунисты начинают акцию «Крымская застава» для недопущения превращения полуострова в «плацдарм для американской экспансии».

В аэропорте Симферополя, на железнодорожных вокзалах и автостанциях крымских городов, а также в районе Керченской паромной переправе будут установлены агитационные пикеты.

По словам народного депутата, лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА, они призваны «напомнить крымчанам и гостям полуострова об угрозе для украинского народа и государства, связанной с проамериканским внешнеполитическим курсом власти».

«Крымчане не допустят появления на крымской земле военных баз США и других стран НАТО», - цитирует слова Л.ГРАЧА его пресс-служба.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины назвало недостоверными заявления о решении создать базы НАТО на территории Крыма.