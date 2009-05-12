Юрий ЛУЦЕНКО подал в отставку с должности министра внутренних дел Украины и просит парламент рассмотреть этот вопрос при его отсутствии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, зачитав соответствующе письмо Ю.ЛУЦЕНКО в парламент.

В своем письме министр внутренних дел изложил суть инцидента при его участии, который произошел во Франкфурте-на-Майне, и заявил, что немецкая полиция официально извинилась перед украинской делегацией за этот инцидент.

Не смотря на это, отметил Ю.ЛУЦЕНКО в письме, в немецких СМИ появились неправдивые публикации, которые впоследствии были перепечатаны и в украинской прессе. При этом, утверждает министр, об извинении немецкой полиции не упоминается ни в одной публикации.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что эта ситуация доводится до абсурда, и грязная кампания против него в Украине продолжается. Целью ее, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, является дестабилизация работы МВД.

Озвучив это письмо, В.ЛИТВИН направил его для изучения в профильные комитеты.

Как известно, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным изданий, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

Между тем, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.