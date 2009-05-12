Непогода убила двух крымчан
09:00, 12 мая 2009Крым
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Парня и мужчину
Молния убила двух человек в Джанкойском районе Крыма.
Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, оба несчастных случая произошли 10 мая.
В селе Полевое в результате поражения молнией умер мужчина, 1982 года рождения.
По той же причине погиб мужчина, 1942 года рождения. Он пас скот возле Северо-Крымского канала.
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