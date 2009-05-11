Молния убила двух человек в Крыму

10:35, 11 мая 2009
Крым
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Оба несчатных случая произошли в Джанкойском районе...

Молния убила двух человек в Джанкойском районе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, оба несчастных случая произошли 10 мая.

В селе Полевое в результате поражения молнией умер мужчина, 1982 года рождения.

По той же причине погиб мужчина, 1942 года рождения. Он пас скот возле Северо-Крымского канала.

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