Молния убила двух человек в Крыму

Молния убила двух человек в Джанкойском районе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, оба несчастных случая произошли 10 мая.

В селе Полевое в результате поражения молнией умер мужчина, 1982 года рождения.

По той же причине погиб мужчина, 1942 года рождения. Он пас скот возле Северо-Крымского канала.