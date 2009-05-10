«Подарок Сталину» покорил Крым

В Севастополе жюри определило победителей 5-го Международного телерадиофестиваля «Победили вместе», посвященного 65-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, гран-при получил фильм «Подарок Сталину». Производство студии «Казахфильм» при участии Израиля, России, Польши, Казахстана.

Всего на фестиваль поступило около 200 теле- и радиопрограмм, которые соревновались в 12 номинациях. Среди отмеченных призами и дипломами жюри - фильмы и радиопрограммы журналистов и кинодокументалистов из Азейбарджана, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Украины. Украина, в основном, была представлена работами областных региональных государственных телерадиокомпаний.

Цель фестиваля - активизация освещения в СМИ величия подвига народов стран антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии, содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также повышению профессионального мастерства творческих работников телевидения и радио.

Как отметил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, «отрадно, что растет количество участников и количество фильмов, представляемых на фестиваль, увеличивается количество номинаций, они становятся все более разнообразными». В то же время, подчеркнул он, «надо постараться сделать все, чтобы аудитория фестиваля была как можно более широкая».

В церемониях открытия и закрытия фестиваля приняли участие председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, председатель городского совета Севастополь Валерий САРАТОВ, командующий Военно-морских сил Украины Игорь ТЕНЮХ, представители командования Черноморского флота России.

Организаторами фестиваля, который проводился с 4 мая на базе Севастопольской региональной государственной ТРК, были Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию, Министерство обороны Украины, Севастопольская горгосадминистрация, Севастопольський горсовет, Государственный комитет Украины по делам ветеранов и др.