Девушка бросилась под поезд в Крыму
15:03, 10 мая 2009Крым
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Суицид в Джанкое
В крымском городе Джанкой молодая женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд.
Как сообщает сегодня пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о суициде поступила к спасателям накануне утром.
«Около железнодорожного переезда жительница Джанкоя, 1982 года рождения, кинулась под поезд», - говорится в сообщении.
Подробности происшествия в информации МЧС не указаны.
Напомним, в марте крымский Главк МЧС отмечал увеличение числа суицидов в автономии. По словам психологов, количество самоубийств возрастает весной и осенью. Это так называемые сезонные обострения, когда особенно проявляются суицидальные склонности.
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