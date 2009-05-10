Девушка бросилась под поезд в Крыму

В крымском городе Джанкой молодая женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд.

Как сообщает сегодня пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о суициде поступила к спасателям накануне утром.

«Около железнодорожного переезда жительница Джанкоя, 1982 года рождения, кинулась под поезд», - говорится в сообщении.

Подробности происшествия в информации МЧС не указаны.

Напомним, в марте крымский Главк МЧС отмечал увеличение числа суицидов в автономии. По словам психологов, количество самоубийств возрастает весной и осенью. Это так называемые сезонные обострения, когда особенно проявляются суицидальные склонности.