8 тыс. человек провели в Симферополе шествие 9-го мая

В Симферополе в торжествах по случаю 64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 8 тысяч человек.

«Город дает 8 тысяч», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН заместитель начальника милиции Крыма – начальник милиции общественной безопасности автономии Николай ФЕДОРЯН.

Праздничные мероприятия начались у памятника танку Т-34 в Сквере Победы, затем колонны прошли по симферопольским улицам к Вечному огню в парке имени Гагарина.

Шествие открывали машины со Знаменем Победы, затем шли военные музыканты, крымское руководство, ветераны, дети войны, блокадники, священнослужители, афганцы, военнослужащие, а также сторонники Компартии, Партии регионов, партии «Союз», «Русского блока», Русской общины Крыма, ПСПУ.

Люди шли под флагами Крыма, России и Украины, красными знаменами. Активисты несли флаги своих политических сил.

Коммунисты шли с транспарантами «Слава советскому народу – победителю» и «Неофашизм не пройдет», а активисты Русской общины и партии «Русский блок» развернули громадный флаг РФ и транпарант «Слава великой России! Слава русскому народу – победителю!».

В Гагаринском парке прошла панихида по павшим в годы войны.

После состоялось массовое возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Для ветеранов работала «полевая кухня».

Торжества по случаю Дня Победы проходят и в других городах Крыма.