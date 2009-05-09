Украинцы считают День Победы действительно великим праздником

Более двух третей граждан Украины (68,5%) считают День Победы великим праздником, еще 21,3% опрошенных считают этот день обычным праздником.

Как свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова соцопроса, не считают День Победы праздником 8,6% граждан Украины.

Количество тех, кто считает этот день великим праздником, незначительно уменьшилось по сравнению с 2003 годом (71,7%).

Среди респондентов старше 60 лет великим праздником этот день считают 78,9%, а среди опрошенных в возрасте 50-59 лет – 75,1%.

В младших возрастных группах количество тех, кто считает 9 мая действительно великим праздником, несколько ниже. Так, в группе в возрасте 18-29 лет День Победы действительно великим праздником считают 57,5% опрошенных.

Среди регионов Украины выделяется западный регион. Там День Победы великим праздником назвали 27,6% опрошенных, а 30,2% респондентов не считают этот день праздником.

В остальных регионах великим праздником 9 мая считают 77-82%.

Почти две трети опрошенных (64,6%) войну против фашизма склонны называть «Великая Отечественная война» и около четверти (26,2%) называют эту войну Второй мировой. Другие ответы дали 5,2% респондентов, остальные колебались с ответом. По сравнению с апрелем 2003 года ответы почти не изменились.

Более всего склоняются к названию Великая Отечественная война люди в возрасте старше 50 лет (68,2%), менее всего – представители возрастной группы 18-29 лет, где Великой Отечественной эту войну называют 59,4%, а Второй мировой – 30,1%.

Среди регионов Украины выделяется западный, там войну против фашизма Великой Отечественной называют 39% респондентов, а Второй мировой – 39,5%. В остальных регионах свыше двух третей называют эту войну Великой Отечественной.

Опрошено 2010 человек в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.