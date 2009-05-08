Витренко нашла себе партнеров

Руководители Прогрессивной социалистической партии Украины, партии «Русский блок» и Русской общины Крыма подписали соглашения об объединении усилий.

Подписи под документами сегодня в Симферополе поставили Наталия ВИТРЕНКО (ПСПУ), Александр СВИСТУНОВ (РБ) и Сергей ЦЕКОВ (РОК).

Как сообщает пресс-служба Русской общины, первое соглашение предусматривает объединение усилий для придания русскому языку государственного статуса в Украине.

В практической части документа отмечается: «Мы, руководители партий и общественных организаций, в программных положениях которых содержатся требования о придании русскому языку статуса государственного, объединяем и консолидируем свои усилия с целью инициировать принятие решений Верховного Совета Автономной Республики Крым и Верховной Рады Украины о проведении референдума по приданию русскому языку статуса государственного и внесения необходимых изменений в ст. 10 Конституции Украины».

Второе соглашение предусматривает совместные действия общественно-политических сил для вхождения Украины в единое экономическое пространство и в союз с Россией и Белоруссией, для бессрочного базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, для придания русскому статуса государственного, для закрепления внеблокового статуса и недопустимости вхождения Украины в НАТО. Решено также консолидироваться для борьбы с проявлениями фашизма в Украине.