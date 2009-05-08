Киселев натравит следственную комиссию на Симферополь

Руководитель Крымской организации Партии регионов, народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ намерен в ближайшее время зарегистрировать в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии Верховной Рады для изучения земельной ситуации в Симферополе.

В.КИСЕЛЕВ в эфире одной из крымских телерадиокомпаний заявил: комиссия должна расследовать, «почему бездействуют правоохранительные органы и контролирующие органы, и в Симферополе творится такой беспредел с землей».

По словам нардепа, «отдельные личности» незаконно строят здания там, где им хочется, а потом сдают их в аренду или продают. «Это возмутительно. Это вызов», - сказал лидер регионалов Крыма.

Он отметил, что если временная следственная комиссия ВР будет создана, то «очень многим придется отвечать по закону».