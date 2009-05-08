В Севастополе открыли реконструированный Парк Победы

В Севастополе закончилась реконструкция Парка Победы, осуществлявшаяся несколько последних месяцев на площади около 50 га земли.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии открытия парка, заложенного жителями города в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, отмечалось, что во время реконструкции выложено 26 тыс. кв. м тротуарной плитки, установлено 160 новых светильников.

Парк обновлен за внебюджетные средства.

Председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН поблагодарил руководство Национального банка Украины и ректора Национальной академии банковского дела (Сумы) Анатолия ЕПИФАНОВА за финансовую помощь, оказанную при реконструкции (Севастопольский филиал академии на площади около 5 гектаров строится в районе Парка Победы - УНИАН), а также все предприятия, участвовавшие в его обновлении.

Реконструкция парка посвящена 65-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.