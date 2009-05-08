«Рогатые» снова забегали

В Крыму водители троллейбусов сегодня возобновили работу после трехдневной забастовки.

Главное требование участников акции выполнено – исполняющий обязанности генерального директора предприятия «Крымтроллейбус» Геннадий СМИРНОВ отстранен от занимаемой должности, сообщил по телефону корреспонденту УНИАН водитель троллейбуса Игорь СЛЕСАРЕВ.

По его словам, сегодня утром состоялась встреча работников «Крымтроллейбуса» с председателем Совета министров Крыма Виктором ПЛАКИДОЙ.

Позже сегодня от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма пришла копия документа об отстранении Г.СМИРНОВА от должности. «Сегодня министр ЖКХ Крыма прислал нам заявление, что он (СМИРНОВ) отстранен от должности», – сказал И.СЛЕСАРЕВ.

В МинЖКХ автономии комментарий получить не удалось. В приемной заявили, что министр на совещании.

Работник пресс-службы Совета министров Крыма сообщил УНИАН, что В.ПЛАКИДА сегодня на селекторном совещании с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявил: забастовка троллейбусников прекращена. Глава Совмина попросил премьера Украины ускорить выделение средств для компенсации бесплатного провоза в троллейбусах пассажиров льготных категорий.

Как сообщал УНИАН, забастовка водителей началась 5 мая. Участники акции обвиняли Г.СМИРНОВА в попытке развалить предприятие. Он все отрицал, заявлял, что хочет спасти «Крымтроллейбус».

Кроме того, забастовщики требовали выплатить долг по зарплате за 3 месяца. После начала акции, по словам водителей, им удалось получить зарплату за февраль.

Справка. В декабре 2008 года Хозяйственный суд Крыма ввел процедуру санации в отношении «Крымтроллейбуса» в рамках рассматриваемого дела о банкротстве предприятия.

В марте 2009 года Верховная Рада Крыма назначила экс-генерального директора «Крымтроллейбуса» Петра КАЩАВЦЕВА председателем Республиканского комитета по физической культуре и спорту.

Г.СМИРНОВА назначили руководить предприятием около месяца назад.