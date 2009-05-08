В Крыму на 21% меньше курортников

Крым с начала года и по состоянию на сегодняшний день принял на отдых 311 тыс. человек. Это 21,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, по состоянию на 8 мая организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 97,9 тыс. человек. Это на 24,5% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодня в автономии работает 157 санаторно-курортное и туристское предприятие, они заполнены на 54,8%. В 2008 году в это время в Крыму работало на одно учреждение больше, коэффициент заполняемости составлял 49,5%.