«Аллея Славы» появилась у Вечного огня в Симферополе
14:32, 08 мая 2009Крым
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По просьбе ветеранов и вдов
В Симферополе возле Вечного огня в парке им. Гагарина открыли «Аллею Славы».
Она создана по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Героев Советского Союза, сообщили в пресс-центре мэрии.
Аллея включает 10 гранитных плит, на которых высечены фамилии, имена и отчества симферопольцев: 54-х Героев Советского Союза, 4-х кавалеров Орденов Славы трех степеней и двух ветеранов, награжденных четырьмя медалями «За отвагу».
Возглавляет список дважды Герой Советского союза Амет-Хан Султан.
На изготовление и установку плит израсходовали почти полмиллиона гривен бюджетных средств.
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