«Аллея Славы» появилась у Вечного огня в Симферополе

14:32, 08 мая 2009
Крым
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По просьбе ветеранов и вдов

В Симферополе возле Вечного огня в парке им. Гагарина открыли «Аллею Славы».

Она создана по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Героев Советского Союза, сообщили в пресс-центре мэрии.

Аллея включает 10 гранитных плит, на которых высечены фамилии, имена и отчества симферопольцев: 54-х Героев Советского Союза, 4-х кавалеров Орденов Славы трех степеней и двух ветеранов, награжденных четырьмя медалями «За отвагу».

Возглавляет список дважды Герой Советского союза Амет-Хан Султан.

На изготовление и установку плит израсходовали почти полмиллиона гривен бюджетных средств.

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