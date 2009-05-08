«Аллея Славы» появилась у Вечного огня в Симферополе

В Симферополе возле Вечного огня в парке им. Гагарина открыли «Аллею Славы».

Она создана по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Героев Советского Союза, сообщили в пресс-центре мэрии.

Аллея включает 10 гранитных плит, на которых высечены фамилии, имена и отчества симферопольцев: 54-х Героев Советского Союза, 4-х кавалеров Орденов Славы трех степеней и двух ветеранов, награжденных четырьмя медалями «За отвагу».

Возглавляет список дважды Герой Советского союза Амет-Хан Султан.

На изготовление и установку плит израсходовали почти полмиллиона гривен бюджетных средств.