Двух «оборотней в погонах» будут судить в Крыму

Прокуратура Крыма закончила расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников Красноперекопского горрайотдела милиции. Их обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Начальника отдела криминальной милиции по делам детей и его подчиненного – оперуполномоченного – задержали в феврале при получении 1,5 тыс. грн. Деньги должны были помочь подозреваемому избежать ответственности за незаконный оборот наркотиков, отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе следствия установлен еще один подобный эпизод, в котором фигурирует сумма в 4 тыс. грн.

Кроме того, «оборотни» подделывали документы и незаконно проникали в жилье.

Доказательства преступлений направлены в суд для рассмотрения по существу.