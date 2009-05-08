Тимошенко похвалила Севастополь

Черновицкая, Николаевская, Херсонская, Тернопольская области и Севастополь обеспечили наибольшее поступление доходов в общий фонд государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании по вопросам выполнения бюджета в январе-апреле 2009 года.

«Это пять лучших областей», – сказала она.

Премьер-министр уточнила, что Черновицкая область увеличила в январе-апреле 2009 года поступления доходов на 17,6% к уровню января-апреля 2008 года, Николаевская – на 11,4%, Херсонская – на 11%, Тернопольская – на 9,8% и город Севастополь – на 9,5%.

По словам главы правительства, снижение объемов поступлений в государственный бюджет допустили Донецкая область – на 0,7% и Киев.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Черновицкая, Николаевская, Херсонская, Тернопольская области и Севастополь также обеспечили увеличение поступлений от налогов на доходы физических лиц.

В то же время, премьер-министр обратила внимание на тот факт, что в Черновицкой области более чем в два раза (или на 129%) увеличились поступления от платы за землю, в то время как в Киеве, где земля является самой дорогой, поступления от платы за землю увеличились всего на 11,9%.

«Я хочу поинтересоваться, почему Черновицкая область смогла увеличить поступления от платы за землю больше чем в два раза, а город Киев, который имеет уникальные земли по своей дороговизне, – всего 11,9%?», – сказала глава Кабмина.