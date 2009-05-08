Куницын жалуется: Тимошенко не утверждает программу Херсонеса
Янукович тоже молчал
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сетует на то, что Кабинет министров Украины не утверждает программу развития национального заповедника «Херсонес Таврический».
«Украина добивается, чтобы Национальный заповедник «Херсонес Таврический» вошел в список (исторических мест), который находится под охраной ЮНЕСКО. Была 10-летняя программа развития и сохранения Херсонеса, но, к сожалению, ее срок действия истек. Было поручение Президента Украины. Мы обратились в правительство ЯНУКОВИЧА, мы обратились в правительство ТИМОШЕНКО. Ни первое, ни второе правительство не продлили действие этой программы. Нам это непонятно», сказал С.КУНИЦЫН на пресс-конференции в Севастополе.
Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что работники заповедника своими силами при содействии госадминистрации в прошлом году осуществили целый ряд работ по его благоустройству, продолжаются работы по реконструкции храма.
«Но на берегоукрепительные работы по сохранению древнегреческих хор нужны огромные средства. Как инженер-строитель могу сказать, что это сотни миллионов гривен. Мы не справимся самостоятельно с этим, мы бьем тревогу на эту тему, и без правительственных решений эту проблему не решим», - заявил глава администрации, добавив, что городским властям «непонятна позиция правительства, почему не принимается программа по финансированию и дальнейшему развитию Херсонеса».
Также С.КУНИЦЫН выразил сожаление по поводу того, что городской совет не отводит и не узаконивает заповеднику «Херсонес Таврический» около 340 гектаров земли. По его словам, городская администрация поддерживает директора заповедника и считает, что все эти земли должны остаться за Херсонесом. «Потому что деньги государством могут выделяться только под узаконенную землю», - сказал он.
«Городской совет по непонятным, а иногда по понятным причинам не выделяет (землю). И только под всеобщим нажимом в последнее время несколько участков наконец-то были узаконены. Но это лишь малая толика того, что необходимо сделать», - отметил председатель городской администрации.