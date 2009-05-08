Водоканал Симферополя пугает потребителей судами

Городской водоканал Симферополя требует от потребителей погасить долги за услуги по водоснабжению и водоотведению.

Предприятие призывает не доводить дело до судов.

Водоканал напоминает, что с конца апреля по решению Кабинета министров Украины установлены новые размеры расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения гражданских дел в судах.

«Теперь размер расходов при рассмотрении исков о взыскании задолженности за услуги по водоснабжению и водоотведению с граждан составляет 250 грн. (то есть возрос более чем в 8 раз). Кроме этого, подлежит оплате государственная пошлина в размере 51 грн.», - говорится в сообщении. Таким образом, общая сумма расходов составляет 301 грн. Эти деньги должен заплатить потребитель в случае принятия судом решения о взыскании с него задолженности за услуги водоканала.

В этой связи руководство предприятия «убедительно просит» граждан в ближайшее время погасить долги.