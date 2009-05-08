9 мая пройдет под зонтами

9 мая в Украине потеплеет, местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 9 мая переменная облачность. В восточных, Днепропетровской, Полтавской областях, Крыму и Приазовье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°.

На остальной территории без осадков, только днем на крайнем западе местами кратковременный дождь с грозой; температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°. Ветер в Украине северо-западный, западный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°, в столице без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.