В Крыму перезахоронили 15 советских воинов
21:15, 07 мая 2009Крым
0 0
Найдены в ходе экспедиции «Ак-Монай»
В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 15 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Священники провели отпевание усопших, сообщил помощник председателя Совета министров Крыма - пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН.
Присутствующие почтили память воинов минутой молчания.
Церемония перезахоронения, в которой приняли участие руководители автономии, жители Ленинского района, ветераны, завершилась оружейными залпами военного гарнизона.
Останки воинов, погибших на Керченском плацдарме, найдены в ходе поисковой экспедиции «Ак-Монай-2009».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter