В Крыму перезахоронили 15 советских воинов

Найдены в ходе экспедиции «Ак-Монай»

В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 15 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Священники провели отпевание усопших, сообщил помощник председателя Совета министров Крыма - пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН. Присутствующие почтили память воинов минутой молчания. Церемония перезахоронения, в которой приняли участие руководители автономии, жители Ленинского района, ветераны, завершилась оружейными залпами военного гарнизона. Останки воинов, погибших на Керченском плацдарме, найдены в ходе поисковой экспедиции «Ак-Монай-2009».

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