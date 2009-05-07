Памятник детям войны установили в Симферополе

Знак в память о погибших в годы Великой Отечественной войны детях и подростках открыли сегодня в Симферополе.

Он установлен по инициативе и на членские взносы Крымского отделения общественной организации «Дети войны», сообщили в пресс-службе республиканского комитета Компартии Украины.

«Это первый такого рода памятник на всем пространстве СНГ», – утверждают коммунисты.

Памятный знак представляет собой колокол, который находится внутри арки.

«Скульптурная и идейная суть памятного знака несет глубокий символический смысл», отметил лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ. «Этот колокол набатом напоминает всем нам, что фашизм больше никогда не должен прийти на нашу землю. Колокольный звон зовет нас к единству, говорит о том, что мы все, независимо от общественно-политической принадлежности, должны быть едины...», – сказал он.

Фото с сайта Леонида ГРАЧА.