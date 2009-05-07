Витренко о своём бывшем: мелкий человечишко

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО заявляет, что крымская парторганизация работает в нормальном режиме.

«Я не вижу никаких проблем в работе крымской организации», – сказала она сегодня журналистам в Симферополе.

«Организация наша работает, обстановка нормальная», – добавила Н.ВИТРЕНКО.

На 13 июня запланирована партконференция ПСПУ Крыма. «13 июня по плану, как это и установлено решением пленума Центрального комитета ПСПУ, будет крымская конференция. До этого по всей структуре в Крыму проведут отчетно-выборные и выборные конференции», – отметила лидер прогрессивных социалистов.

Н.ВИТРЕНКО посетовала: бывший лидер крымской организации ПСПУ, депутат парламента автономии Валерий ИВАНОВ не хочет расставаться с имуществом партии. «Конечно, мы все сделаем, чтобы забрать партийное имущество у Валерия ИВАНОВА. Он показал себя как, на украинском языке, пройдисвіт, то есть такой прощелыга, который присваивает чужие вещи и не хочет с ними расставаться. Показал себя мелким, жалким человечишкой», – сказала она.

Н.ВИТРЕНКО заявила, что если В.ИВАНОВ не вернет имущество, то придется обращаться в суд. «Не вернет так – будут суды», – подчеркнула руководитель ПСПУ.

«Но ничего! Очистимся и этот этап пройдем… Главное – люди у нас в партии есть и активно работают», – отметила лидер прогрессивных социалистов.

В.ИВАНОВ в комментарии КИАзаявил, что не нужно пугать его судами.

Депутат сказал, что передавать имеющееся у него партийное имущество должен только в присутствии временных руководителей рескома и представителя Центральной ревизионной комиссии ПСПУ. «Я, как добропорядочный гражданин, верну все, что является партийным имуществом, но только тогда, когда ко мне придут представители партии», – сказал он. При этом уточнил: партимущество – это «гнилой автомобиль ВАЗ-2101, несколько флагов и одна «озвучка».

Экс-лидер крымской ПСПУ заявил, что и партия задолжала ему. «Необходимо уточнить: будет ли ИВАНОВУ возвращено имущество, которым пользовалась и пользуется партия, а также будут ли принесены официальные извинения за те заявления, которые делаются в последнее время, будут ли мне возвращены средства за купленные автомобили для партии?», – сказал он.

В.ИВАНОВ утверждает, что Н.ВИТРЕНКО сейчас избегает встреч с ним, «трусливо прячется, не берет телефон».