Крымчан призвали собрать книги для детдомовцев
19:56, 07 мая 2009Крым
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Литературу принимают в штаб-квартире
Русский молодежный центр Крыма призывает жителей автономии принять участие в сборе литературы для детей и подростков, лишенных родительской поддержки.
В автономии проводится благотворительная акция «Книги – детям!», сообщает пресс-служба молодёжной организации Русской общины Крыма.
Литературу передадут в детские учреждения автономии.
Сбор книг проходит ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в штаб-квартире Русского молодёжного центра Крыма: Симферополь, ул. Долгоруковская (К.Либкнехта), 11/2.
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