Крымчан призвали собрать книги для детдомовцев

Литературу принимают в штаб-квартире

Русский молодежный центр Крыма призывает жителей автономии принять участие в сборе литературы для детей и подростков, лишенных родительской поддержки. В автономии проводится благотворительная акция «Книги – детям!», сообщает пресс-служба молодёжной организации Русской общины Крыма. Литературу передадут в детские учреждения автономии. Сбор книг проходит ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в штаб-квартире Русского молодёжного центра Крыма: Симферополь, ул. Долгоруковская (К.Либкнехта), 11/2.

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