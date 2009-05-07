Пограничники спасли двух рыбаков
19:31, 07 мая 2009Крым
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Лодки относило в открытое море
Крымские пограничники сегодня в Азовском море оказали помощь двум рыбакам - жителям Евпатории.
Мужчины, 40 и 37 лет, вышли в море на двух резиновых лодках.
"Из-за ухудшения погодных условий лодки начало уносить в открытое море. Самостоятельно добраться до берега люди уже не могли", - сообщает пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины Лилия ПУРГИНА.
Информация о происшествии поступила к пограничникам от МЧС.
Рыбаков вместе с лодками доставили на берег. "Состояние мужчин - удовлетворительное", - отметила Л.ПУРГИНА.
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