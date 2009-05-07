Украина хочет развивать Крым вместе с ЕС
19:20, 07 мая 2009Крым
0 0
Ющенко встретился с Ферреро-Вальднер
Украина заинтересована в разработке общего с Европейским Союзом (ЕС) проекта развития Крыма.
Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в Праге на встрече с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
"Глава государства отметил особую заинтересованность Украины в разработке общего с ЕС проекта развития Крыма", - сообщает пресс-служба В.ЮЩЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter