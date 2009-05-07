В память о погибших десантниках в Керченском проливе установили буй

В Керчи к 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне установили памятный буй. Звон его колокола будет напоминать о десантниках, погибших в водах Керченского пролива.

Буй установили с судна "Одесса".

Перед отходом в море состоялся небольшой митинг с участием представителей ветеранских организаций, морских пограничников, курсантов высшего морского профессионального училища № 12.

Момент спуска буя на воду "Одесса" отметила длинным оглушительным сигналом, а керченский гарнизон - оружейными залпами. Ветераны "взяли под козырек".

Буй в память о погибших десантниках изготовили по просьбе ветеранов керченские предприятия "Гидрография" и стрелочный завод. Сделали они это бесплатно.

По материалам портала Керчь - это мой город