Тимошенко приостановила на месяц работу всех игорных заведений

Правительство своим распоряжением поручило Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая приостановить на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок соответствующих заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

«То, что произошло в игорном заведении в городе Днепропетровске, на мой взгляд, есть большая вероятность, что в таком состоянии находится большинство игорных заведений страны, потому что игровые залы открывали где угодно, и в самых не приспособленных условиях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивируя необходимость приостановления действия лицензий.

Премьер сообщила, что в течение месяца МЧС, Госгорпромнадзор и другие контролирующие органы должны провести проверку помещений, в которых размещаются игровые залы.

«Правоохранительные органы, Государственный департамент пожарной безопасности МЧС должны провести за это время комплексную проверку пожарной безопасности, охраны труда во всех игорных заведениях, и обеспечить постоянный мониторинг соблюдения установленного режима работы, обеспечить при проверке соблюдение установленных санитарных норм, в частности о том, что один игровой автомат должен размещаться на площади не менее чем 6 кв. метров», - подчеркнула она.

Кроме того, правительство поручило Министерству топлива и энергетики проверить состояние электрических сетей, которые используются в игорных заведениях.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

В зале загорелась электропроводка и взорвался ближайший к выходу игровой автомат, в связи с чем люди не могли покинуть помещение, сообщил начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей ЗИМИН.

По данному факту милиция Днепропетровска возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).