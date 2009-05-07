Первый в СССР вечный огонь в Севастополе вновь зажегся

На Малаховом кургане в Севастополе вновь зажжен «Вечный огонь».

Впервые его зажгли 22 февраля 1958 года, он был первым вечным огнем в СССР. Через 20 лет его потушили, напоминает пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации.

После реконструкции «Вечный огонь» перенесли на площадь у Оборонительной башни Корниловского бастиона.

Поменялся вид топлива – с мазута на природный газ.

Сооружен пьедестал – четырехметровая колонна, увитая двумя лавровыми ветвями. По словам автора проекта, архитектора Георгия ГРИГОРЯНЦА, они символизируют две обороны Севастополя.

***Сегодня в Севастополе 4 вечных огня: на Сапун-горе, в центре города - на площади Нахимова у мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, возле монумента Победы на мысе Хрустальный и на Малаховом кургане.