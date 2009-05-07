Жители Севастополя разоружились
13:10, 07 мая 2009Крым
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Жители Севастополя в апреле добровольно сдали в органы внутренних дел 89 единиц огнестрельного оружия.
В частности, переданы 27 единиц раннее незарегистрированного оружия и 49 спецсредств, сообщает пресс-служба милиции города.
«67-летний мужчина добровольно выдал охотничье ружье иностранного производства XIX века. Ружье принадлежало его отцу. Тот привез его из Германии как трофей Великой Отечественной войны», - отмечается в сообщении.
В ходе месячника сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ от уголовной ответственности освобождены 7 севастопольцев.
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