Жители Севастополя разоружились

Жители Севастополя в апреле добровольно сдали в органы внутренних дел 89 единиц огнестрельного оружия.

В частности, переданы 27 единиц раннее незарегистрированного оружия и 49 спецсредств, сообщает пресс-служба милиции города.

«67-летний мужчина добровольно выдал охотничье ружье иностранного производства XIX века. Ружье принадлежало его отцу. Тот привез его из Германии как трофей Великой Отечественной войны», - отмечается в сообщении.

В ходе месячника сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ от уголовной ответственности освобождены 7 севастопольцев.