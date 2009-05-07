1 тыс. моряков Украины и России пройдут 9 мая по Севастополю

9 мая в Севастополе более 1 тыс. военнослужащих Украины и Российской Федерации примут участие в торжественном прохождении, посвященном Дню Победы и 65-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В парадном строю плечом к плечу пройдут роты почетного караула и барабанщиков, сводный оркестр, парадные расчеты военнослужащих корабельного состава, подразделений морской пехоты, учебных подразделений Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации, курсанты Севастопольского военно-морского института им. П.С.Нахимова, а также подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", – отмечается в сообщении.

Планируется, что 9 мая прохождение примет командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ.

Мероприятие проводится в рамках традиционного “Парада победителей” – прохождения по улицам города-героя ветеранов Великой Отечественной войны.