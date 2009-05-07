Назначен глава госинспекции ЖКХ в Севастополе

Начальником Государственной инспекции жилищно-коммунального хозяйства региональной инспекции в Севастополе назначен Сергей СКИБИН.

До этого он работал заместителем начальника ГУ ЖКХ города.

Чиновника представил начальник Госинспекции Сергей ЗИМИН, сообщает пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.

Основная задача инспекции - осуществление контроля над деятельностью региональных предприятий коммунального хозяйства всех форм собственности по заданиям Кабмина Украины и обращениям граждан.

Сегодня штат государственной инспекции составляют 18 человек аппарата, 320 региональных представителей. В Севастополе предполагается создание регионального представительства инспекции в составе 6 человек.