Назначен глава госинспекции ЖКХ в Севастополе
12:19, 07 мая 2009Крым
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В коммунальной сфере не новичок
Начальником Государственной инспекции жилищно-коммунального хозяйства региональной инспекции в Севастополе назначен Сергей СКИБИН.
До этого он работал заместителем начальника ГУ ЖКХ города.
Чиновника представил начальник Госинспекции Сергей ЗИМИН, сообщает пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.
Основная задача инспекции - осуществление контроля над деятельностью региональных предприятий коммунального хозяйства всех форм собственности по заданиям Кабмина Украины и обращениям граждан.
Сегодня штат государственной инспекции составляют 18 человек аппарата, 320 региональных представителей. В Севастополе предполагается создание регионального представительства инспекции в составе 6 человек.
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