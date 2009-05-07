Троллейбусники Крыма бастуют третий день

В Симферополе уже третий день бастуют водители троллейбусов. Их главное требование – отправить в отставку исполняющего обязанности генерального директора предприятия «Крымтроллейбус» Геннадия СМИРНОВА.

«Наше основное требование – отставка господина СМИРНОВА», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН водитель троллейбуса Игорь СЛЕСАРЕВ.

По его словам, сегодня троллейбусы в Симферополе так и не вышли на маршрут. К бастующим симферопольцам присоединились водители из Алушты и частично из Ялты. «Мы в троллейбусном парке, на рабочих местах, но ни один троллейбус в Симферополь, Алушту не выезжает. В Ялту – частично: межгород не выезжает, а городские маршруты возят, потому что много отдыхающих», – сказал И.СЛЕСАРЕВ.

Он отметил, люди настроены решительно: не прекратят забастовку, пока не добьются отставки Г.СМИРНОВА. «Если вчера еще кто-то сомневался, собирался выезжать, то уже сегодня нет ни одного сомневающегося. Все будут стоять (до конца)», – подчеркнул И.СЛЕСАРЕВ.

Кроме того, троллейбуники добивается выплаты долгов по зарплате. «Вчера зарплату выдали только за февраль: водителям Симферополя – полностью, в Алуште и Ялте по 50%», – сообщил работник «Крымтроллейбуса».

По его данным, протестную акцию поддерживают несколько сотен человек. «В акции участвуют человек 300-400, а всего в штате «Крымтроллейбуса» – 1,5 тысячи человек», – сказал И.СЛЕСАРЕВ.

В приемной и.о. гендиректора УНИАН сообщили, что Г.СМИРНОВ считает забастовку водителей несанкционированной акцией. «По этому вопросу работают правоохранительные органы», – отметили в приемной.

Там также сообщили, что в «Крымтроллейбус» звонят возмущенные пенсионеры. «Весь город, все пенсионеры звонят, возмущаются», – сказали в приемной.

Как сообщал УНИАН, забастовка водителей началась 5 мая. Работники «Крымтроллейбуса» обвиняют нового руководителя в попытке развалить предприятия. И.о. директора все отрицает, уверяет: хочет спасти компанию.

Справка. В декабре 2008 года Хозяйственный суд Крыма ввел процедуру санации в отношении «Крымтроллейбуса» в рамках рассматриваемого дела о банкротстве предприятия.

В марте 2009 года Верховная Рада Крыма назначила экс-генерального директора «Крымтроллейбуса» Петра КАЩАВЦЕВА председателем Республиканского комитета по физической культуре и спорту.

Г.СМИРНОВА назначили руководить предприятием около месяца назад.