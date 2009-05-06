Украинцы охладели к Интернету

Размер украинской аудитории пользователей Интернета составил в апреле 11,81 млн. человек, что на 1,3% меньше, чем в марте 2009 года.

Такие результаты приводятся в отчете портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета».

В основном, пользователи живут в столице и в крупных городах.

Так, на Киев в апреле пришлось 60,39% всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют Харьков (5,34%), Одесса (5,19%), Донецк (4,96%), Днепропетровск (4,84%), Крым (2,71%), Львов (2,68%) и Запорожье (1,83%).

Аутсайдеры - Луцк (0,18% пользователей), Житомир (0,23%) и Закарпатье (0,29%).

Общее время, проведенное украинцами в глобальной сети в апреле, составило более 3,994 млрд. минут. Это на 8,19% меньше, чем в марте.