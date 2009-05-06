«Квартирантам» детского спецсанатория в Крыму «шьют» дело

Коммерсанты плевать хотели на суд

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного нахождения коммерческих структур в помещениях детского специализированного санатория имени Боброва (Алупка). Действия предпринимателей квалифицированы по ч.1 ст.192 Уголовного кодекса Украины – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. «Более трех лет назад истек договор аренды помещений санатория имени А.Боброва, но коммерсанты не пожелали их покинуть, игнорируя решение суда», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. По подсчетам специалистов, ущерб, причиненный государству «квартирантами», составляет более 30 тыс. грн.

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