«Квартирантам» детского спецсанатория в Крыму «шьют» дело
17:40, 06 мая 2009Крым
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Коммерсанты плевать хотели на суд
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного нахождения коммерческих структур в помещениях детского специализированного санатория имени Боброва (Алупка).
Действия предпринимателей квалифицированы по ч.1 ст.192 Уголовного кодекса Украины – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
«Более трех лет назад истек договор аренды помещений санатория имени А.Боброва, но коммерсанты не пожелали их покинуть, игнорируя решение суда», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
По подсчетам специалистов, ущерб, причиненный государству «квартирантами», составляет более 30 тыс. грн.
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