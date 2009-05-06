В Крыму будут судить «решалу»

В Крыму передано в суд уголовное дело в отношении председателя общественной организации, который обманным путем получил с двух дачников 120 тысяч долларов США.

«Изображая из себя лицо, способное влиять на депутатов Ялтинского городского совета и местное управление земельных ресурсов, «посредник» потребовал от дачников 100 тысяч долларов якобы для должностных лиц этих органов и 20 тысяч для себя за лоббирование вопроса», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Действия «решалы» квалифицированы надзорным органом по ч.4 ст.190 и ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Прокуратура Центрального района Симферополя закончила досудебное следствие, дело передано в суд.