Крымские татары проведут акцию «Минута скорби и единства»

18 мая крымские татары проведут международную акцию «Минута скорби и единства» в память о жертвах депортации 1944 года.

Как передает корреспондент УНИАН, 18 мая 2009 года исполняется 65 лет с момента массового выселения крымских татар с территории Крыма в Узбекскую ССР.

Проведение акции «Минута скорби и единства» инициировано рядом членов общественных организаций крымских татар из разных стран и поддержано крымскотатарским Меджлисом.

«Ровно в 12.00 по киевскому времени участники акции, независимо от места нахождения и занятия в это время, останавливаются на несколько минут, склоняют голову и произносят молитву в память о тех, кто не возвратился (из мест депортации), и в благодарность Всевышнему за то, что мы вернулись на Родину – в Крым», – сообщила УНИАН пресс-секретарь Меджлиса крымских татар Лиля МУСЛИМОВА.

18 мая на центральной площади Симферополя традиционно пройдет Всекрымский траурный митинг. Планируемая численность мероприятия – более 25 тыс. человек, отмечают в Меджлисе. «Мы надеемся, что придут все небезразличные, все, кто помнят эту дату», – сказала Л.МУСЛИМОВА.

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление «О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР». Крымских татар обвинили в сотрудничестве с фашистами. Выселение началось утром 18 мая 1944 года и было завершено к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. крымских татар были депортированы с территории полуострова.

Помимо крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в начале войны, в 1941 году, – крымских немцев; в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла Декларация Верховного Совета СССР 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году были приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации. Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн., из них свыше 260 тысяч – крымские татары.