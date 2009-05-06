Глава сельсовета пойдет под суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении Штормовского сельского председателя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, – получение взятки.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

11 февраля чиновника задержали при получении 900 долларов США. "Деньги он вымогал за оформление за просителем права собственности на нежилые помещения, расположенные в селе Штормовое", - отмечают в прокуратуре.

***Село Штормовое находится в Сакском районе автономии.