Глава сельсовета пойдет под суд
16:00, 06 мая 2009Крым
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Дело было в Штормовом
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении Штормовского сельского председателя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, – получение взятки.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
11 февраля чиновника задержали при получении 900 долларов США. "Деньги он вымогал за оформление за просителем права собственности на нежилые помещения, расположенные в селе Штормовое", - отмечают в прокуратуре.
***Село Штормовое находится в Сакском районе автономии.
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