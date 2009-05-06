Президентская ДУСя до сих пор не передала «Артек» Минсемьи

Государственное управление делами Президента Украины до сих пор не передало Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым) в сферу управления Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

«Сейчас осуществляется параллельная работа двух комиссий – комиссии по передаче в сферу управления от Государственного управления делами Министерству по делам семьи, молодежи и спорта. Правительство на прошлом заседании еще раз обратило внимание Государственного управления делами на необходимость ускорения всех мер и действий. Я надеюсь, что они не будут затягивать этот процесс, хотя уже прошло достаточно много времени. Во-вторых, продолжается работа комиссии в соответствии с решениями Верховной Рады о проверке всех земельных вопросов, связанных с «Артеком», – сказал он.

В то же время, министр подчеркнул, что в настоящее время «Артек» работает в запланированном режиме. «За «Артек» мы спокойны. В этом году в центре планируется оздоровить рекордное количество детей – до 28 тысяч», – сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, зимой руководство «Артека» заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в госбюджет-2009 о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин решил передать «Артек» из сферы управления Госуправделами в сферу управления Минсемьи.

***Государственное управление делами в народе называют ДУСей (на укр. языке: Державне управління справами – ДУС).