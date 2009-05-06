Студенты восстали против премьера

Представители студенческих организаций намерены бороться за полную отмену постановления Кабинета министров Украины, которым учебным заведениям разрушается брать плату за отработку студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального студенческого союза.

По мнению студентов, это постановление противоречит ст. 53 Конституции Украины в части гарантий гражданам бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе и ст. 42 Закона “Об образовании”.

“Прожить на стипендию, которая меньше прожиточного минимума, – невозможно. Кроме того, часть студентов вообще ее не получают. Хорошо, если студента поддерживают родители, однако, если это источник отсутствует, студент должен работать, чтобы выжить. Так в подавляющем большинстве случаев делают студенты-старшокурсники: совмещают учебу с работой. Что же делать теперь тем, кто работает, пропуская часть пар без уважительных причин: отдавать последнюю копейку за некачественно проведенную пару вместо покупки буханки хлеба?”, – заявил председатель организации "Студенческая защита" Андрей ЧЕРНЫХ.

Студенты также не принимают инициативу брать с них плату за проведение дополнительных индивидуальных занятий и дополнительных консультаций. По мнению Национального студенческого союза, это может привести к фактической легализации коррупции в вузах.

“Я категорически против дополнительных занятий за деньги. Преподаватели высших учебных заведений будут принуждать студентов к “добровольным” консультациям и индивидуальным занятиям (если не по собственному желанию заработать, то по указанию администрации и спущенным на них “плановым” показателям дополнительных занятий)”, - считает первый вице-президент Национального студенческого союза Григорий КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, поводом к началу студенческих выступлений стало постановление Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 года №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

Национальный студенческий союз направил письма руководству государства с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля относительно расширения перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.