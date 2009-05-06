В Феодосии задержали фальшивомонетчиков
13:52, 06 мая 2009Крым
0 0
Деньги сбывали по ночам
Милиционеры задержали фальшивомонетчиков – группу жителей Феодосии возрастом от 20 до 25 лет.
Говорят, не могли найти работу, поэтому решили печатать деньги.
Купюры достоинством в 100 гривен изготавливали на персональном компьютерном оборудовании. "На хорошей, но обычной бумаге, поэтому поддельную сотню несложно отличить от настоящей", – сообщил начальник Феодосийской милиции Владимир МЕЖЕВОВ.
Боясь разоблачения, подделки сбывали по ночам – торгующим всякой мелочью пенсионеркам, нетрезвым киоскерам или подуставшим таксистам.
Фальшивомонетчикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет с конфискацией имущества.
По материалам газеты "Кафа"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter