В Феодосии задержали фальшивомонетчиков

Милиционеры задержали фальшивомонетчиков – группу жителей Феодосии возрастом от 20 до 25 лет.

Говорят, не могли найти работу, поэтому решили печатать деньги.

Купюры достоинством в 100 гривен изготавливали на персональном компьютерном оборудовании. "На хорошей, но обычной бумаге, поэтому поддельную сотню несложно отличить от настоящей", – сообщил начальник Феодосийской милиции Владимир МЕЖЕВОВ.

Боясь разоблачения, подделки сбывали по ночам – торгующим всякой мелочью пенсионеркам, нетрезвым киоскерам или подуставшим таксистам.

Фальшивомонетчикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет с конфискацией имущества.

По материалам газеты "Кафа"