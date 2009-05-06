Установлен порядок охоты в Крыму (сроки)

В Крыму установлен порядок проведения охоты в сезон 2009-2010 годов, сообщает пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотхозяйству Максим ГОЛОВАНЬ.

С 9 мая по 27 декабря 2009 года можно охотиться на самца косули.

С 1 августа 2009 по 31 января 2010 года охотники в одиночку могут сходить на самца кабана. «В августе и январе стрелять в вепрей разрешено только со специально оборудованных охотничьих вышек», – уточняет М.ГОЛОВАНЬ.

С 1 сентября и до конца 2009-го года разрешена охота на оленя благородного, самок кабана и косули. 1 сентября откроется также охота на молодняк дикого кабана, сезон продлится до 31 января 2010 года. «Сроки проведения коллективной и облавной охоты – с 24 октября до 27 декабря 2009 года», – отметили в Рескомлесе.

Индивидуально охотиться на диких парнокопытных можно в любой день недели, а коллективно или с организацией облавы – по выходным.

По воскресеньям с 15 ноября по 17 января 2010 года можно отстреливать зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку.

С 7 ноября 2009 года до 24 января 2010-го можно охотиться с лайками на куницу каменную (только в случае индивидуальной охоты). Для охоты отведены суббота и воскресенье.

Владельцам охотничьих собак для охоты на лисицу и енотовидную собаку предоставляется дополнительный день – суббота.

С 1 августа начнется охота на птиц, выращенных на фермах и выпущенных в охотугодья «под выстрел».

С 22 августа 2009 до конца января 2010 г. можно отстреливать гусей.

22 августа – 27 декабря 2009 года отведены для охоты на уток, куликов и голубей.

С 22 августа по 31 октября разрешена охота на перепелку, с 3 октября по 27 декабря 2009-го можно добывать куропатку серую и фазана.

Для охоты на пернатых отведены суббота, воскресенье и среда. Охотникам с собаками легавых пород и спаниелями добавлен еще один день – четверг (кроме охоты на гусей).

Если пользователи охотугодий спецприказом отведут участки, где можно пострелять выращенных на фермах и выпущенных «под выстрел» птиц, то охотиться разрешено в любой день недели.