Киевлянин сорвался со скалы в Крыму

Житель Киева травмирован в результате падения со скалы в районе Ялты (Крым).

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, инцидент произошел во время восхождения группы скалолазов.

Киевлянин, 1984 года рождения, упал с высоты 10 метров. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь.

Бригадой "скорой помощи" парень с ушибами и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.