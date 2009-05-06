Киевлянин сорвался со скалы в Крыму
12:23, 06 мая 2009Крым
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ЧП во время восхождения
Житель Киева травмирован в результате падения со скалы в районе Ялты (Крым).
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, инцидент произошел во время восхождения группы скалолазов.
Киевлянин, 1984 года рождения, упал с высоты 10 метров. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь.
Бригадой "скорой помощи" парень с ушибами и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.
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