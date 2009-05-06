В Крыму назначен начальник жилищно-коммунальной инспекции

Ирина КОНДРАТЮК назначена начальником территориального отделения Государственной жилищно-коммунальной инспекции в Крыму.

Сегодня в Симферополе ее представили членам Совета министров Крыма, сообщает пресс-служба правительства автономии.

Государственная жилищно-коммунальная инспекция создана в структуре Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства решением правительства Украины летом 2008 года.

И.КОНДРАТЮК родилась в 1964 году в городе Кривой Рог (Днепропетровская область).

В 1985 году закончила Киевский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения, в 2006 году – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при Президенте Украины, магистр государственного управления.

Трудовую деятельность начала в 1988 году бухгалтером в Черноморском районе. Работала также в финансовых органах в Феодосии.

В 2006 году И.КОНДРАТЮК назначили начальником Государственной инспекции по контролю за ценами в Крыму, а в 2008 году – начальником Государственной инспекции по контролю за ценами в Севастополе.