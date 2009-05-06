ЕЦ выскажет своё «фе» ЕС
12:00, 06 мая 2009Крым
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Анонс пикета в Симферополе
В четверг, 7 мая, представители Крымской республиканской организации партии «Единый Центр» проведут в Симферополе пикетирование почетных консульств Эстонии и Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба парторганизации.
Как известно, ЕЦ начинает акцию «Окно в Европу». В ее рамках будут организованы пикеты посольств и консульств Европейского Союза, которые находятся в Украине.
«Цель акции - продемонстрировать отношение "Единого Центра" к дискриминационной визовой политике стран Европейского Союза к гражданам Украины», - отмечается в сообщении.
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