ЕЦ выскажет своё «фе» ЕС

В четверг, 7 мая, представители Крымской республиканской организации партии «Единый Центр» проведут в Симферополе пикетирование почетных консульств Эстонии и Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба парторганизации.

Как известно, ЕЦ начинает акцию «Окно в Европу». В ее рамках будут организованы пикеты посольств и консульств Европейского Союза, которые находятся в Украине.

«Цель акции - продемонстрировать отношение "Единого Центра" к дискриминационной визовой политике стран Европейского Союза к гражданам Украины», - отмечается в сообщении.