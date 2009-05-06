Немец пострадал в ДТП в Крыму
11:55, 06 мая 2009Крым
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Отдых закончился в больнице
Пожилой житель Германии травмирован в дорожно-транспортном происшествии в Крыму.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, накануне вечером в феодосийском поселке Приморский мопед, которым управлял 72-летний мужчина, врезался в автомобиль «Таврия».
С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки, тупая травма живота, ушиб костей таза» немец госпитализирован. «Состояние пострадавшего – тяжелое», – отметили в МЧС.
Пенсионер гостил в Крыму у знакомых, добавили спасатели.
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